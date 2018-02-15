Медведев заявил о последовательной работе над снижением кредитных ставок

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 15 февраля 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. В России идет последовательная работа над снижением кредитных ставок, прежде всего, за счет успешного таргетирования инфляции, Центробанк готов создавать более благоприятные условия для банков, кредитующих развитие производства, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Идет последовательная работа над снижением кредитных ставок. Прежде всего, за счет успешного таргетирования инфляции. Сейчас средние ставки по ипотеке и кредитам нефинансовым компаниям опустились ниже 10%. Буквально на прошлой неделе Центральный банк снова понизил ключевую ставку до 7,5% годовых. И готов создавать более благоприятные условия для банков, которые кредитуют развитие производства", — сказал Медведев.

Премьер также напомнил о создании новых инструментов долгосрочного инвестирования. "Год назад здесь же, в Сочи, я сформулировал идею фабрики проектного финансирования. Сегодня я хочу всех вас проинформировать, я подписал решение об утверждении программы "Фабрика проектного финансирования", а также правил предоставления субсидий ВЭБу для осуществления кредитных сделок в рамках работы этой фабрики, то есть эта фабрика создана", — сказал Медведев.

"Сегодня мы подпишем ключевые соглашения о сотрудничестве Внешэкономбанка и коммерческих банков. А также об организации финансирования с инициаторами проекта. На начальном этапе таких проектов отобрано шесть", — сказал он.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.