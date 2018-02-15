Медведев призвал увеличить инвестиции в человека и инфраструктуру

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Нужно увеличивать бюджетные инвестиции в человека и инфраструктуру, но нужен строгий баланс, который надо менять исходя из реальности, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Сначала — об инвестициях. Бюджетные инвестиции, конечно, надо увеличивать. Прежде всего, в человека, это уже сейчас общее место. Нам нужны высокотехнологичная медицина, современное образование мирового уровня", — сказал Медведев, выступая на сочинском инвестфоруме.

"Конечно, инвестиции в инфраструктуру. В строительство качественных дорог, мостов, энергосетей, коммуникаций. Того скелета, на основе которого формируются "мышцы" экономики — современные производственные мощности", — сказал премьер.

"Куда и когда вкладывать больше — предмет особого анализа. Очевидно, что нужен баланс. Его нужно корректировать, опять исходя из того, что ситуация меняется. Но понятно и то, что одни бюджетные деньги не способны раскрутить экономику, поэтому нужно стимулировать коммерческие инвестиции", — добавил Медведев.

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