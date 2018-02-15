МЭР подготовит проект нацсистемы управления данными на базе Росстата

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 15 февраля 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития в ближайшее время подготовить приоритетный проект правительства по созданию национальной системы управления данными на базе Росстата.

Глава правительства, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи , отметил, что отчетность — это еще одна проблема для предпринимателей, цифровизация поможет сократить ее, а где-то и вовсе от нее отказаться. Медведев привел в пример установку онлайн кассовых аппаратов.

"Мы вплотную подошли к существенному сокращению, а кое-где даже и к отмене налоговой отчетности для определенных групп малого и среднего бизнеса. Данные об операциях напрямую поступают в госорганы", — отметил премьер.

В то же время, по его словам, есть отчеты, которые по сути дублируют друг друга, отличаясь лишь формой и сроками подачи в разные ведомства. При этом, считает Медведев, получаемая информация зачастую не используется, а иногда даже просто накапливается в бумажном виде.

"Надо вывести эту проблему на совершенно другой уровень, надо ее решить. В самой системе сбора данных мы должны не просто избавиться от дублирования, постепенно от сбора отчетности переходить к доступу к первичной информации, как мы это сейчас делаем, скажем, внедряя систему контрольно-кассовой техники. Мы должны начать построение национальной системы управления данными на базе Росстата. В этом смысле важно, чтобы этим занялось Минэкономразвития, в ближайшее время просто подготовило приоритетный проект правительства по этому вопросу", — сказал Медведев.