Первый замглавы аппарата правительства РФ Максим Акимов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. 15 февраля 2018

Первый замглавы аппарата правительства РФ Максим Акимов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Первый замглавы аппарата правительства РФ Максим Акимов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости, опубликовав новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня".

Акимов предложил ввести налоговые стимулы для российских компаний, которые активно вкладывают средства в развитие цифровых технологий.

Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а затем была опубликована на сайте Ria.ru.

Затем Акимов был награжден памятным сертификатом от МИА "Россия сегодня".

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