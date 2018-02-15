Первый замглавы РЖД Мишарин попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости

Первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. 15 февраля 2018

Первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости, опубликовав новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня".

В "молнии" Мишарин заявил, что РЖД планируют начать в Иране работы по электрификации железнодорожной линии Гармсар-Инче Бурун во втором полугодии 2018 года.

"Молния" сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям новостного мобильного приложения "Динамика дня", а затем была опубликована на сайте Ria.ru.

Затем Мишарин был награжден памятным сертификатом от МИА "Россия сегодня".

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