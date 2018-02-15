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Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2018

Первый замглавы РЖД Мишарин попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости

14:3615.02.2018
(обновлено: 15:30 15.02.2018)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПервый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. 15 февраля 2018Первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости, опубликовав новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня".

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© Flickr / Artem Svetlov
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В "молнии" Мишарин заявил, что РЖД планируют начать в Иране работы по электрификации железнодорожной линии Гармсар-Инче Бурун во втором полугодии 2018 года.

"Молния" сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям новостного мобильного приложения "Динамика дня", а затем была опубликована на сайте Ria.ru.

Затем Мишарин был награжден памятным сертификатом от МИА "Россия сегодня".

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Российский инвестиционный форум в Сочи. День первый
© РИА Новости / Владимир СергеевРоссийский инвестиционный форум — это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России.

На фото: глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко, который в ходе форума попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости.Президент Американской торговой палаты в России Алексей Родзянко на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Российский инвестиционный форум — это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России.

На фото: глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко, который в ходе форума попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкУчастники и гости Российского инвестиционного форума в Сочи обсуждают новую региональную политику и бизнес в регионах, улучшение качества жизни.

На фото: председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам Андрей Макаров во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы".Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам Андрей Макаров
© РИА Новости / Нина Зотина
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Участники и гости Российского инвестиционного форума в Сочи обсуждают новую региональную политику и бизнес в регионах, улучшение качества жизни.

На фото: председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам Андрей Макаров во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа форум собрались более двух тысяч представителей бизнеса и главы более 70 субъектов, федеральные чиновники и законодатели.

На фото: Александр Бречалов, Михаил Мень, Михаил Осеевский и Леонид Сергеев (справа налево) на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, президент ПАО Ростелеком Михаил Осеевский и генеральный директор Базэл Аэро Леонид Сергеев (справа налево) на конференции : Умный город — новое качество жизни на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
На форум собрались более двух тысяч представителей бизнеса и главы более 70 субъектов, федеральные чиновники и законодатели.

На фото: Александр Бречалов, Михаил Мень, Михаил Осеевский и Леонид Сергеев (справа налево) на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкВ первый день форума пройдет пленарное заседание по теме "Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее", на котором выступит Дмитрий Медведев.

На фото: министр спорта РФ Павел Колобков во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.Министр спорта РФ Павел Колобков во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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В первый день форума пройдет пленарное заседание по теме "Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее", на котором выступит Дмитрий Медведев.

На фото: министр спорта РФ Павел Колобков во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкДеловая программа представлена тремя тематическими блоками, вокруг которых развернутся основные дискуссии.

На фото: директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев (в центре) во время посещения стенда МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.Директор фонда Росконгресс Александр Стуглев (в центре) во время посещения стенда МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Деловая программа представлена тремя тематическими блоками, вокруг которых развернутся основные дискуссии.

На фото: директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев (в центре) во время посещения стенда МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБлок "Новая региональная политика: совершенствуя управление" посвящен вопросам совершенствования системы государственного управления.

На фото: министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Блок "Новая региональная политика: совершенствуя управление" посвящен вопросам совершенствования системы государственного управления.

На фото: министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкБлок "Бизнес в регионах. Придать новый импульс" коснется вопросов стимулирования регионального предпринимательства.

На фото: председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин во время посещения стенда "РИА Новости" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин во время посещения стенда РИА Новости на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Блок "Бизнес в регионах. Придать новый импульс" коснется вопросов стимулирования регионального предпринимательства.

На фото: председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин во время посещения стенда "РИА Новости" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкБлок "Улучшая качество жизни" затронет темы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов.

На фото: министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время конференции на тему: Налоговая система России: отвечая на вызовы на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Блок "Улучшая качество жизни" затронет темы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов.

На фото: министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
© РИА Новости / Нина ЗотинаТакже на форуме работает "Лаборатория НКО" — площадка, где благотворительные фонды и некоммерческие организации смогут провести презентации своих программ, мероприятия и лекции, направленные на развитие сектора социальных проектов.Российский инвестиционный форум (РИФ-2018) в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Также на форуме работает "Лаборатория НКО" — площадка, где благотворительные фонды и некоммерческие организации смогут провести презентации своих программ, мероприятия и лекции, направленные на развитие сектора социальных проектов.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ рамках форума открылась выставка инвестиционных проектов из 41 региона РФ.

На фото: губернатор Московской области Андрей Воробьев (в центре) на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.Губернатор Московской области Андрей Воробьев на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В рамках форума открылась выставка инвестиционных проектов из 41 региона РФ.

На фото: губернатор Московской области Андрей Воробьев (в центре) на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкРоссийский инвестиционный форум является ключевым мероприятием года для презентации инвестиционных возможностей российских регионов и содержательной дискуссии по вопросам регионального развития.

На фото: председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.Председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова во время конференции на тему: Налоговая система России: отвечая на вызовы на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Российский инвестиционный форум является ключевым мероприятием года для презентации инвестиционных возможностей российских регионов и содержательной дискуссии по вопросам регионального развития.

На фото: председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастников форума ждет и обширная культурная программа. Также состоится церемония награждения лауреатов конкурса "Премия развития", учрежденной Внешэкономбанком.

На фото: министр энергетики РФ Александр Новак (слева) и генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.Министр энергетики РФ Александр Новак (слева) и генеральный директор ПАО Россети Павел Ливинский на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Участников форума ждет и обширная культурная программа. Также состоится церемония награждения лауреатов конкурса "Премия развития", учрежденной Внешэкономбанком.

На фото: министр энергетики РФ Александр Новак (слева) и генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
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Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2018
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