Курганская область подписала соглашение о сотрудничестве с "Почта Банком"

ЧЕЛЯБИНСК, 15 фев – РИА Новости. Власти Курганской области и президент-председатель правления ПАО "Почта Банк" Дмитрий Руденко на Российском инвестиционном форуме в четверг подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Соглашение между правительством Курганской области и ПАО "Почта Банк" заключено на пять лет и предусматривает содействие сторон устойчивому и динамичному развитию регионального кредитного рынка, реализации стратегии социально-экономического развития Курганской области, государственных и инвестиционных программ и проектов на территории Курганской области, включая развитие малого и среднего бизнеса", — говорится в сообщении.

По словам губернатора области Алексея Кокорина, более 50% населения Курганской области проживает в сельской местности. Развитие банка в сельских районах придаст дополнительный импульс экономике региона, так как людям не придется ездить к город за банковскими услугами. "Поэтому для социально-экономического развития региона подписание данного соглашения принципиально важно. Со своей стороны правительство Курганской области сделает все возможное, чтобы наше сотрудничество было конструктивным", — сказала глава региона.

Как отметил Руденко, в Курганской области насчитывается более 400 отделений почтовой связи, к концу 2018 года "Почта Банк" охватит порядка 100 из них. "Почта Банк" прикладывает максимум усилий, чтобы качественные финансовые услуги стали доступны всем без исключения жителям региона, добавил он.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.