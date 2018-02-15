Правительство предложит увеличить финансирование строительства школ в мае

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Правительство предложит увеличить финансирование программы по строительству школ в мае, сообщила РИА Новости вице-премьер Ольга Голодец.

"Мы будем заявлять, конечно, увеличение финансирования, потому что темпы надо набирать. Вначале были опасения, что не хватает типовых проектов, не хватает мощностей, сейчас коллеги уже, как мы видим по итогам прошедших лет, вышли на искомые требования, и мы можем развивать эту программу другими темпами, и нужно это делать", — заявила Голодец в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Она отметила, что речь о дополнительном финансировании пойдёт при рассмотрении изменений в бюджет. "Это будет в мае", — пояснила она.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.