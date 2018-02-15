Правительство предложит увеличить финансирование строительства школ в мае

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Правительство предложит увеличить финансирование программы по строительству школ в мае, сообщила РИА Новости вице-премьер Ольга Голодец.
Она отметила, что речь о дополнительном финансировании пойдёт при рассмотрении изменений в бюджет. "Это будет в мае", — пояснила она.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.