Росатом намерен инвестировать в строительство ветроэлектростанций на Кубани

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Власти Краснодарского края и дочерняя структура ГК "Росатом" на Российском инвестиционном форуме в Сочи в четверг подписали протокол о намерениях строительства ветроэлектростанций на территории Темрюкского и Ейского районов Кубани, сообщила пресс-служба АО "НоваВинд" (ГК "Росатом").

"Администрация Краснодарского края и АО "ВетроОГК", дочерняя структура госкорпорации "Росатом", отвечающая за строительство и эксплуатацию ветроэлектростанций (ВЭС), подписали протокол о намерениях реализовать инвестиционный проект "Строительство ВЭС 200 МВт" на территории Темрюкского и Ейского районов Краснодарского края", — говорится в сообщении.

Документ подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и гендиректорор АО "ВетроОГК" Александр Корчагин.

По данным компании, общий объём инвестиций в проект составит 20,5 миллиарда рублей. Ввод ветроэлектростанций в эксплуатацию планируется в конце 2019 года.

"Юг России является приоритетным регионом для реализации стратегии "Росатома" по направлению ветроэнергетика. С учётом локализации производства ветроустановок в Волгодонске "Росатом" создаст в регионе порядка 1 тысячи новых рабочих мест. Это хороший старт для развития новой отрасли и диверсификации портфеля госкорпорации в безуглеродном сегменте энергетики", — цитируются в сообщении слова Корчагина.

Отмечается, что на территории Темрюкского и Ейского районов уже ведутся ветроизмерения, утверждён бизнес-план инвестпроекта.

Власти региона в пределах своей компетенции и в порядке, установленном действующим законодательством РФ, намерены оказать АО "ВетроОГК" содействие в реализации проекта.

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