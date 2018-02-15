Ленобласть и Крым на форуме в Сочи договорились укреплять сотрудничество

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава республики Крым Сергей Аксенов в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали план мероприятий по взаимодействию регионов до 2021 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Новое межрегиональное соглашение предполагает укрепление партнерских связей, активное содействие деловым контактам предпринимателей области и республики, развитие туризма, поддержку культурных связей.

Губернатор Ленинградской области отметил, что считает Крым самым динамично развивающимся регионом России. "Мы не завидуем, а поддерживаем", — отметил Дрозденко.

Договоренность о всестороннем сотрудничестве между Ленинградской областью и республикой Крым была достигнута в рамках Петербургского экономического форума в 2017 году. С 2014 года в Крыму работает представительство губернатора и правительства Ленинградской области, в задачи которого входят содействие установлению, развитию и расширению торгово-экономических, научно-технических, культурных и гуманитарных связей между регионами.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.

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