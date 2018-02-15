РФПИ изучает вопрос о покупки доли в "Трансконтейнере"

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) изучает вопрос о покупке доли в "Трансконтейнере" и открыт к различным видам партнерства в рамках возможной сделки, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы изучаем, понимаем, что там будет конкурентный процесс по приобретению доли. Поэтому мы открыты к различным партнерствам по "Трансконтейнеру" и считаем, что это интересный бизнес", — сказал Дмитриев в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Объединенная транспортно-логистическая компания (ОТЛК) железных дорог Белоруссии, Казахстана и РФ владеет 50% плюс 2 акции "Трансконтейнера", которые на этапе ее формирования внесли РЖД. Монополия планирует вывести этот пакет из ОТЛК и вернуть себе, а затем его планируется продать на торгах.

Об интересе к 50% "Трансконтейнера" уже заявляли ряд компаний, в том числе группа "Сумма", "Первая грузовая компания" (ПГК, входит в холдинг UCL) и группа "Дело" Сергея Шишкарева. Кроме того, с иностранным партнером может прийти РФПИ.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.