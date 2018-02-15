"Россети" не получали от АФК "Система" предложения купить акции БЭСК

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. "Россети" не получали от АФК "Система" предложения купить акции Башкирской электросетевой компании (БЭСК), но готовы рассмотреть его, если будет, сообщил журналистам глава "Россетей" Павел Ливинский в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Не было. Мы с удовольствием рассмотрим, если предложат нам", — ответил Ливинский на вопрос о том, поступало ли предложение от АФК купить акции БЭСК.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.