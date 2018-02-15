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Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2018

Татьяна Голикова попробовала себя в роли выпускающего РИА Новости

13:3415.02.2018
(обновлено: 13:38 15.02.2018)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПредседатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова во время конференции на тему: Налоговая система России: отвечая на вызовы на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018Председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова во время конференции на тему: Налоговая система России: отвечая на вызовы на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Глава Счетной палаты России Татьяна Голикова попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости, опубликовав новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня".

Президент Американской торговой палаты в России Алексей Родзянко на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Глава AmCham попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
Голикова предложила предоставлять материнский капитал всем гражданам независимо от уровня их дохода.

Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а затем была опубликована на сайте Ria.ru.

Затем Голикова была награждена памятным сертификатом от МИА "Россия сегодня".

Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин во время посещения стенда РИА Новости на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Алексей Кудрин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером проходящего в Сочи 15-16 февраля инвестфорума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Подготовка к открытию Российского инвестиционного форума в Сочи
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкРоссийский инвестиционный форум проводится в Сочи ежегодно и собирает участников как из регионов, так и из зарубежных стран. Мероприятие традиционно пройдет в главном Медиацентре Олимпийского парка.Посетители у баннера Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Российский инвестиционный форум проводится в Сочи ежегодно и собирает участников как из регионов, так и из зарубежных стран. Мероприятие традиционно пройдет в главном Медиацентре Олимпийского парка.
© РИА Новости / Максим БлиновМИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" выступает информационным партнером.Сотрудники МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" выступает информационным партнером.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкФорум проходит при поддержке правительства. На мероприятии соберутся главы практически всех регионов, а также топ-менеджеры лидирующих компаний, что позволит вести прямой диалог между бизнесом и властью.Участники Российского инвестиционного форума в Сочи фотографируются у баннера перед открытием
© РИА Новости / Нина Зотина
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Форум проходит при поддержке правительства. На мероприятии соберутся главы практически всех регионов, а также топ-менеджеры лидирующих компаний, что позволит вести прямой диалог между бизнесом и властью.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВ этом году в форуме примут участие более 160 представителей иностранных компаний из Австрии, Великобритании, Испании, Италии, США, Канады, Франции, Турции, Японии и других государств.Павильон Банк развития ВЭБ во время подготовки стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
В этом году в форуме примут участие более 160 представителей иностранных компаний из Австрии, Великобритании, Испании, Италии, США, Канады, Франции, Турции, Японии и других государств.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкКлючевая тема мероприятия — "Формируя образ будущего". Участники форума затронут темы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов, а также рынка труда.Стенд российского международного многоязычного информационного телеканала RT во время подготовки стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Ключевая тема мероприятия — "Формируя образ будущего". Участники форума затронут темы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов, а также рынка труда.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПленарное заседание форума пройдет 15 февраля при участии премьер-министра России Дмитрия Медведева. На следующий день председатель правительства проведет традиционную встречу с руководителями регионов.Брошюры программы Российского инвестиционного форума в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Пленарное заседание форума пройдет 15 февраля при участии премьер-министра России Дмитрия Медведева. На следующий день председатель правительства проведет традиционную встречу с руководителями регионов.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкНакануне форума, 14 февраля состоится День молодежного предпринимательства, в рамках которого пройдут несколько мероприятий, посвященных участию молодых бизнесменов в экономическом развитии страны.Подготовка стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Накануне форума, 14 февраля состоится День молодежного предпринимательства, в рамках которого пройдут несколько мероприятий, посвященных участию молодых бизнесменов в экономическом развитии страны.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкНа форуме будет работать "Лаборатория НКО". На этой площадке благотворительные фонды и некоммерческие организации смогут провести презентации своих программ, мероприятия и лекции, направленные на развитие сектора социальных проектов.Павильон Международного информационного агентства и радио Спутник во время подготовки стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
На форуме будет работать "Лаборатория НКО". На этой площадке благотворительные фонды и некоммерческие организации смогут провести презентации своих программ, мероприятия и лекции, направленные на развитие сектора социальных проектов.
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Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2018
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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arrghh
Работу пусть работает лучше, аналитегов в Риа и без неё хватает.
15:54
15.02.2018
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