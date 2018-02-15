Татьяна Голикова попробовала себя в роли выпускающего РИА Новости

Председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова во время конференции на тему: Налоговая система России: отвечая на вызовы на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

Председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова во время конференции на тему: Налоговая система России: отвечая на вызовы на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Глава Счетной палаты России Татьяна Голикова попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости, опубликовав новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня".

Голикова предложила предоставлять материнский капитал всем гражданам независимо от уровня их дохода.

Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а затем была опубликована на сайте Ria.ru.

Затем Голикова была награждена памятным сертификатом от МИА "Россия сегодня".

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером проходящего в Сочи 15-16 февраля инвестфорума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.