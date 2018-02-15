Цифровизация добычи углеводородов снижает ее себестоимость, заявил Новак

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Цифровизация добычи углеводородов снижает ее себестоимость на 10-20%, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на сессии Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Цифровизация может повлечь увеличение извлекаемых запасов как минимум на 5% и снижение себестоимости (добычи углеводородов — ред.) от 10 до 20%", — сказал Новак.

По его словам, именно применение новых технологий в добыче углеводородов позволяет сделать этот процесс намного более эффективным.

В свою очередь, как рассказал присутствующий на сессии глава "Газпром нефти" Александр Дюков, компания активно внедряет цифровые технологии, чтобы достичь поставленных планов в геологоразведке и добыче.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.