Кудрин отметил резерв России в сфере урбанизации

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Российская Федерация имеет большой потенциал в урбанизации и развитии городской среды, которые являются мощными драйверами экономического роста большинства стран мира, заявил на Российском инвестиционном форуме в Сочи председатель совета Фонда "Центр стратегических разработок", заместитель председателя экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин.

Спикер рассказал, что урбанизация и развитие городской среды являются одними из самых мощных драйверов экономического роста страны. "Крупные города будут расти темпами выше среднего роста по России. То есть, если нам нужно выйти на 3,5-4% роста, такие города способны давать от 5 до 7% роста ежегодно. За счет них мы будем вытаскивать достаточно высокий средний рост", — пояснил он.

Кудрин отметил, что в мире в ближайшие несколько лет около 35% мирового ВВП будет сосредоточено в старых, хорошо развитых городах. По его прогнозам, если список расширить еще 500 городами, то примерно в 600 городах будет сосредоточено 60% мирового ВВП, а этот означает, что быстрый рост будет концентрироваться в крупных городах.

"Если мы не противопоставим мировой конкурентной среде развитие наших региональных центров, то в этой конкуренции будем проигрывать. Россия должна предложить свою политику в отношении развития городов, как крупных, так средних и малых. Потому что они являются мини-аккумуляторами этого экономического роста. Нам нужна такая политика в отношении наших городов и помощь в их развитии. У нас есть очень большой резерв в урбанизации и в развитии городской среды", — считает Кудрин.

Российский инвестиционный форум состоится 15-16 февраля в Олимпийском парке Имеретинской низменности на территории Главного медиацентра, где разместятся экспозиции регионов, спонсоров и информационных партнеров форума. Официальным оператором мероприятия выступает фонд "Росконгресс".

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.