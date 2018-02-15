Голодец не поддержала изменение системы страховых взносов

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Вице-премьер РФ Ольга Голодец не поддерживает изменение взносов в соцфонды по принципу "22/22". В интервью РИА Новости она заявила, что лучше придерживаться стратегии стабильности, так как сегодняшняя система уравновешивает интересы работодателей и работников.

Тема снижения страховых взносов обсуждалась в течение 2017 года после того, как Минфин предложил провести так называемый налоговый маневр — снижение совокупной ставки страховых взносов с одновременным увеличением НДС. Обе эти ставки предлагалось установить на уровне 22%. Однако в настоящий момент тема с маневром 22/22 не обсуждается в публичной сфере. При этом правительство продолжает работать над вопросом перенастройки налоговой системы страны.

"Тема периодически обсуждается, но, мне кажется, сейчас правильнее придерживаться стратегии стабильности – об этом говорит бизнес, об этом говорят люди. И сегодня, может быть, наша система не самая оптимальная, но переход к оптимальной тоже стоит денег", — сказала Голодец в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи. Она привела в пример передачу администрирования страховых взносов налоговой службе.

"В итоге мы, к сожалению, затратили существенную сумму средств, но пока налоговая служба не вышла на ожидаемый результат, качественных изменений здесь не произошло", — пояснила она.

Голодец отметила, что новые изменения должны быть очень четко просчитаны с точки зрения затрат и с точки зрения ожиданий. "Сегодняшняя система – она уравновешивает интересы работодателей и работников, и она практически сбалансирована. То есть, вот эти всплески возникают в короткий промежуток времени в связи с какими-то сложными событиями. Но у нас всегда есть резервные средства, к которым можно прибегать в таких критических ситуациях", — добавила вице-премьер.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.