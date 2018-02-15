РФПИ ждет одобрения сделки по продаже DP World акций Fesco

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что сделка по продаже пакета в Fesco (основной акционер — "Сумма") дубайской DP World получит все необходимые одобрения в ближайшее время, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы ждем одобрения (сделки — ред.) на комиссии по иностранным инвестициям. Мы, в принципе, согласовали все условия данной сделки. Ждем всех необходимых одобрений, надеемся, что это случится в ближайшее время", — сообщил журналистам Дмитриев в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи, комментируя процесс заключения сделки.

В сентябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила ходатайство от DP World из ОАЭ и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по покупке акций транспортной компании Fesco. В октябре владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов сообщил, что РФПИ с партнерами интересуются пакетом в 35-40% в группе Fesco.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе "Сумма" принадлежит 32,5% акций группы, GHP Group — 23,8%, TPG — 17,4% акций.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.