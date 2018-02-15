В правительстве не обсуждают создание ИПК, заявила Голодец

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Создание индивидуального пенсионного капитала (ИПК) не обсуждается в правительстве, солидарный принцип формирования пенсии наиболее эффективен, заявила РИА Новости вице-премьер Ольга Голодец.

"Сейчас дискуссия не идет, и на сегодняшний день, конечно, солидарная пенсия, условно солидарная, когда каждый человек зарабатывает себе пенсию, но она оплачивается без транзакционных издержек, является одним из самых эффективных механизмов в условиях, конкретных условиях нашей страны и сложившейся пенсионной системы", — заявила Голодец на площадке инвестиционного форума в Сочи.

"Уповать на то, что за 40 лет человек может себе накопить – это, наверное, маловероятно в условиях быстро меняющихся институтов, меняющейся роли денег, кардинально меняющейся стоимости активов на протяжении очень коротких промежутков времени, и сегодня, мне кажется, рисковать средствами граждан мы не можем", — добавила вице-премьер.

Она отметила, что практика показывает, что негосударственные пенсионные фонды не эффективны. "В 15-16 году пришлось возместить 50 миллиардов рублей — денег, которые потеряны (в НПФ), и 16 миллиардов потеряны инвестиционного дохода, и это конечно, очень грустно, это большие деньги", — сказала вице-премьер. "Поэтому, сейчас надо ориентироваться на эффективную работу еще, с минимальными издержками, пенсию в том виде, в котором она была заложена – это оптимальный экономический механизм на сегодняшний день, который позволяет те отчисления, которые идут, максимально точно и без разных потерь, доставить пенсионерам", — сказала Голодец.

Согласно существующей концепции, ИПК будет формироваться за счет добровольных отчислений граждан в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Предполагалось, что такая система должна вступить в силу 1 января 2019 года. При этом зампред ЦБ Владимир Чистюхин говорил в октябре прошлого года, что видит серьезную проблему в том, что она может не заработать с 2019 года, как предполагалось изначально.

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