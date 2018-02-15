СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Солидарная пенсионная система в РФ должна остаться базовой, а в дополнение к ней – появиться корпоративная или добровольная, заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в интервью РИА Новости на площадке инвестиционного форума в Сочи.

"Ни одна страна не отказывается от солидарной системы, а те страны, которые в свое время отказались, они ее очень срочно достраивают… Здесь нет альтернативы — солидарная или накопительная. Сейчас, чтобы учесть все особенности рынка труда, как правило существует такой "пирог": как база идет солидарная система, а дальше уже корпоративная и добровольная система, которые, в том числе, могут иметь накопительный характер", — сказал Дроздов.

Он отметил, что это сейчас является мировой тенденцией. Солидарные пенсионные системы существуют также и в США, и в Великобритании.

"Нам надо после выборов сосредоточиться, в том числе, чтобы определиться с возможностями корпоративных систем на базе концепции ИПК", — добавил он.

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