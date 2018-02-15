"Росконгресс" отметил возможности для молодежи на инвестфоруме в Сочи

СОЧИ, 15 фев – РИА Новости. Российский инвестиционный форум является площадкой для всех секторов, он дал возможность молодёжи общаться с бизнесом и друг с другом, сообщил РИА Новости директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.

Рассказывая о появлении в рамках форума дня молодёжного предпринимательства, Стуглев отметил, что сегодня все заинтересованы в развитии общества, в молодежи — творчестве и вовлеченности молодых людей во все сферы экономики, бизнеса и науки.

"Поэтому, возвращаясь к тому, что форум является объединяющий коммуникационной площадкой всех секторов, погрузить сюда молодёжную тематику и дать возможность молодым людям на равных практически общаться с бизнесменами было правильным решением. С точки зрения поделиться, увидеть опыт, вдохновиться, увидев достижения тех, кто когда-то начинал, может, с рубля или с кредита. Молодёжи необходимо делиться мыслями, завязывать знакомства друг с другом и сохранять связи, которые в будущем помогут им находить общий язык", — сказал Стуглев.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи с 15 по 16 февраля.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Фонд "Росконгресс" — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий в России, был учрежден в 2007 году.