РФПИ с партнерами из Японии и Ближнего Востока приобрели префы "Транснефти"

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с партнерами из Японии, стран Азии и Ближнего Востока приобрели "значимый" пакет привилегированных акций "Транснефти", сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"С рядом наших партнеров мы осуществили значимую инвестицию в компанию "Транснефть". Многие наши партнеры верят в рост капитализации этой компании", — сказал Дмитриев в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Подтверждаю, что мы с нашими партнерами из Японии, стран Азии и Ближнего Востока приобрели значимый пакет привилегированных акций. Также значимый пакет и у Газпромбанка, у самой компании "Транснефть", у "Газфонда" — это тот консорциум, который активно работает с компанией по повышению капитализации", — добавил он.

В четверг газета "Коммерсант" сообщила, что иностранные инвесторы из Японии и Саудовской Аравии вместе с РФПИ купили привилегированные акции "Транснефти" почти на 585 миллионов долларов, что может соответствовать около 7% таких бумаг. Уставный капитал "Транснефти" разделен на 1,555 миллиона привилегированных и 5,569 миллиона обыкновенных акций.

Контрольный пакет акций "Транснефти" (78% уставного капитала) принадлежит государству и соответствует 100% голосующих акций. Привилегированные акции (21,9% уставного капитала) находятся у частных владельцев. По состоянию на конец мая 2017 года 53,57% привилегированных акций в качестве доверительного управляющего ЗПИФ "Газпромбанк-Финансовый" (37,06% паев принадлежат группе Газпромбанка, 57,41% — ООО "УК "Транснефть Инвест") владела управляющая компания ЗАО "Газпромбанк — Управление активами".

АО "НПФ Газфонд пенсионные накопления" владел 14,85% префов, Российско-китайский инвестиционный фонд — 1,49%, РФПИ — 0,43%. На прочих портфельных инвесторов приходится 29,66% привилегированных акций.

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