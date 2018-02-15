Минэкономразвития поддержал проект Минфина по онлайн-торговле алкоголем

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Минэкономразвития поддерживает законопроект Минфина по онлайн торговле алкоголем, сообщил журналистам замглавы МЭР Олег Фомичев в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.
"Минфин разрабатывает соответствующий законопроект. Мы его концептуально поддерживаем. У нас есть замечания, но они носят скорее технический характер. Законопроект находится в стадии согласования в правительстве, поэтому скорее, поэтому к Минфину нужно вопрос атрибутировать, как они оценивают вероятность в ближайшее время его внесения в установленном порядке и направления в Государственную Думу. У меня просто нет информации, в какой стадии находится процесс согласования. Мы только свою позицию высказали, что законопроект в целом поддерживаем", — сказал Фомичев, отвечая на вопрос, когда может быть запущена в России онлайн-торговля алкоголем.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.