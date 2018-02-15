Siemens рассчитывает удвоить объем заказов на заводе в Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Правительство Ленинградской области и компания Siemens в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи заключили соглашение о развитии производства на действующем заводе в регионе, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Согласно достигнутым договоренностям, Siemens продолжит развивать производство на заводе "Технологии газовых турбин" в промышленной зоне Ломоносовского района Ленинградской области. В 2018 году компания рассчитывает запустить в работу цех по производству, ремонту и восстановлению турбинных лопаток. Дополнительные мощности, полагают в Siemens, также приведут к загрузке завода заказами, по объемам вдвое превышающим сегодняшние", — говорится в сообщении.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко назвал Siemens одним из стратегических партнеров региона. "Помимо производства газовых турбин, компания реализовала в сотрудничестве с "РЖД" единственный в России и не имеющий мировых аналогов проект полностью автоматизированной сортировочной станции близ порта Усть-Луга", – сказал Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, представители подразделения компании ООО "Сименс Здравоохранение" в рамках Российского инвестиционного форума заявили о намерении принимать активное участие в модернизации областной медицины. "Мы заинтересованы в том, чтобы компания, у которой имеется большой опыт инноваций, приходила в медицинские учреждения области. Ведь наша общая цель — улучшение жизни наших людей, повышение качества оказания медицинской помощи", — добавил Дрозденко.

ООО "Сименс Технологии Газовых Турбин" (СТГТ) – совместное предприятие "Сименс АГ" (65%) и АО "Силовые машины" (35%), основанное в декабре 2011 года. Сфера деятельности – производство и обслуживание газовых турбин мощностью выше 60 МВт для рынка России и СНГ. Предприятие занимается разработкой, сборкой, продажей и сервисом газовых турбин, а также локализацией производства. Компания создана на базе ООО "Интертурбо", также совместного предприятия "Сименс АГ" и ОАО "Силовые машины", которое в течение 20 лет занималось сборкой газовых турбин "Сименс" по лицензии.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.