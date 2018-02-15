РЭЦ поддержит поставки российских вагонов в Казахстан

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) и "дочка" Банка развития Казахстана БРК-Лизинг подписали соглашение о сотрудничестве при поставках российских вагонов в Казахстан, сообщает РЭЦ.

"Группа РЭЦ будет оказывать казахстанской стороне комплекс консультационных услуг, в том числе по вопросам финансовой поддержки проекта, предусматривающего поставку вагонов-цистерн для перевозки расплавленной серы в Республику Казахстан", — говорится в сообщении.

Церемония подписания состоялась 15 февраля 2018 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи. До этого, в 2017 году группа РЭЦ и БРК-Лизинг заключили ряд соглашений и преступили к реализации проектов по ним на общую сумму около 3 миллиардов рублей.

БРК-Лизинг — дочерняя организация АО "Банк развития Казахстана", входит в структуру АО "НУХ "Байтерек".

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