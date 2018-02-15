Дефицит нефти на мировом рынке наблюдается уже около года, заявил Новак

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Дефицит нефти на мировом рынке наблюдается уже около года, именно благодаря ему снижаются излишки запасов, чего и добиваются страны-участницы ОПЕК+, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах оссийского инвестиционного форума в Сочи.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в среду, что странам соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) лучше допустить небольшой дефицит на рынке, чем слишком рано выйти из венской сделки.

"У нас сегодня дефицит (нефти на мировом рынке — ред.) в течение года почти, то есть дефицит как раз постепенно и съедает остатки", — сказал Новак. Накануне он отмечал, что избыток запасов нефти в мире на сегодняшний день снизился примерно до 100 миллионов баррелей с 340 миллионов в начале прошлого года.

По словам главы Минэнерго РФ, когда аль-Фалих говорил о том, что лучше легкий дефицит, чем слишком раннее прекращение сделки, он имел в виду, что сотрудничество ОПЕК+ должно быть продолжено в каком-то формате. "Мы это обсуждали и говорили об этом неоднократно", — сказал Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку — до конца 2018 года.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.