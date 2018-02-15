Крым договорился о сотрудничестве с четырьмя регионами на форуме в Сочи

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости. Глава республики Крым Сергей Аксенов в ходе инвестиционного форума в Сочи подписал четыре соглашения с руководителями республик Ингушетия и Чувашия, а также Самарской и Ярославской области, сообщила пресс-служба главы республики Крым.

Соглашение о передаче евпаторийского санатория "Пионер" республике Ингушетия подписано Сергеем Аксеновым и главой республики Юнус-беком Евкуровым. Дорожную карту модернизации санатория разработают и реализуют министерства экономического развития регионов, сообщил Аксенов.

Также Аксенов подписал соглашение о торгово-экономическом, научном и культурном сотрудничестве с губернатором Ярославской области Дмитрий Миронов.

Миронов отметил, что предприятия Ярославской области поставляют в Крым свою продукцию, в том числе первое пассажирское судно на подводных крыльях "Комета", которая начнет курсировать летом между Севастополем и Ялтой уже летом этого года.

Аксенов также подписал планы мероприятий по реализации соглашений о сотрудничестве в экономической, научной и культурной сферах с руководителями Чувашии и Самарской областью. Со своей стороны документы подписали глава республики Чувашия Михаил Игнатьев и врио губернатора Ярославской области Дмитрий Азаров.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.