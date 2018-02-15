Крым договорился о сотрудничестве с четырьмя регионами на форуме в Сочи

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости. Глава республики Крым Сергей Аксенов в ходе инвестиционного форума в Сочи подписал четыре соглашения с руководителями республик Ингушетия и Чувашия, а также Самарской и Ярославской области, сообщила пресс-служба главы республики Крым.
Также Аксенов подписал соглашение о торгово-экономическом, научном и культурном сотрудничестве с губернатором Ярославской области Дмитрий Миронов.
Миронов отметил, что предприятия Ярославской области поставляют в Крым свою продукцию, в том числе первое пассажирское судно на подводных крыльях "Комета", которая начнет курсировать летом между Севастополем и Ялтой уже летом этого года.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.