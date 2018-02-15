Tikkurila построит в Ленобласти завод по производству лакокрасочных изделий

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО "Тиккурила" Илари Юхани Хююрюнен в ходе деловой программы Российского инвестиционного форума в Сочи подписали соглашение о партнерстве, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Компания Tikkurila намерена построить в регионе современное производство декоративных и промышленных красок, а также создать центр инноваций.

"Мы подписали соглашение о самых крупных на сегодняшний день инвестициях компании "Тиккурила" в производство на территории России. Важно, что концерн планирует создать в Ленинградской области не только современное предприятие, но и исследовательский центр по поиску инновационных решений", — отметил Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.

Tikkurila планирует инвестировать в новое предприятие и центр разработок и инноваций 2,4 миллиарда рублей. Для строительства завода зарезервирован участок площадью 6,5 гектара в индустриальном парке "Гринстейт" в Ломоносовском районе области. На предприятии будет создано 300 рабочих мест.

Предполагается, что предприятие в 2020 году будет выпускать до 30 миллионов литров промышленных и декоративных красок. В дальнейшем мощность завода может быть увеличена.

Tikkurila — финский производитель лакокрасочной продукции. Главный офис и наибольшая часть производства находится рядом с Хельсинки в Финляндии.

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