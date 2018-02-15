Минфин поддержал расширение возможности регионов вводить туристический сбор

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Минфин РФ поддерживает расширение возможности регионов вводить туристический сбор, заявил глава министерства Антон Силуанов.
Администрировать эти платежи, по мнению главы Минфина, регионы также могут самостоятельно.
Госдума 19 июля 2017 года приняла закон о введении платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора), пока в виде эксперимента, с 1 мая 2018 года в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Максимальная сумма сбора в первый год составит 50 рублей в сутки, далее до 100 рублей. Регионы имеют полномочия по установлению льготных категорий, снижению ставки, обнулению.
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