Минфин поддержал расширение возможности регионов вводить туристический сбор

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время конференции на тему: Налоговая система России: отвечая на вызовы на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время конференции на тему: Налоговая система России: отвечая на вызовы на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Минфин РФ поддерживает расширение возможности регионов вводить туристический сбор, заявил глава министерства Антон Силуанов.

"Вы говорите — нужно ли предоставить право регионам вводить дополнительные сборы, в том числе туристический сбор. Я согласен с коллегой из Рязанской области: такое право у субъектов должно быть", — сказал Силуанов, выступая на инвестиционном форуме в Сочи.

Администрировать эти платежи, по мнению главы Минфина, регионы также могут самостоятельно.

Госдума 19 июля 2017 года приняла закон о введении платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора), пока в виде эксперимента, с 1 мая 2018 года в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Максимальная сумма сбора в первый год составит 50 рублей в сутки, далее до 100 рублей. Регионы имеют полномочия по установлению льготных категорий, снижению ставки, обнулению.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.