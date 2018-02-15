Siemens рассчитывает поставлять оборудование российским энергокомпаниям

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Siemens рассчитывает поставлять оборудование энергокомпаниям РФ в рамках будущей программы модернизации, оцениваемой в 1,5 триллиона рублей, сообщил президент Siemens в РФ Дитрих Мёллер РИА Новости в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Безусловно. Эта программа для нас очень интересна. Это стратегическая программа до 2035 года, там обсуждается и модернизация теплоэлектростанций, и новые стройки. Это большая программа, большие инвестиции и мы надеемся, что мы на базе заказов этой программы сможем загрузить свои локальные производства здесь", — ответил Мёлер на вопрос о том, интересуется ли Siemens поставками оборудования в рамках обсуждаемой программы модернизации.

На вопрос, потребуется ли компании увеличить локализацию производства оборудования, чтобы участвовать в программе модернизации, Мёллер пояснил, что Siemens уже достиг локализации, например, газовых турбин до уровня 55%, "то есть они считаются уже российского производства, поэтому мы не боимся локализации".

"У нас здесь работают десять заводов и, безусловно, если увеличивается число заказов, то и глубина локализации увеличивается", — отметил Мёллер.

Власти РФ и энергоотрасль сейчас обсуждают масштабную программу модернизации теплоэлектростанций, в которую, по оценкам Минэнерго РФ, может быть инвестировано 1,5 триллиона рублей.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.