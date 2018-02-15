Дворкович заявил, что авиасообщение с Египтом может возобновиться в феврале

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Возобновление авиасообщения между Москвой и Каиром в 20-х числах февраля очень вероятно, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Да, очень вероятно, так и будет, скорее всего", — ответил Дворкович на соответствующий вопрос. "Принципиально важно, что решение принято, согласовано с коллегами", — добавил Дворкович.
Как сообщал в начале февраля РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, египетская авиакомпания EgyptAir может начать полеты между Каиром и Москвой с 20 февраля 2018 года или раньше в случае получения необходимого разрешения от Росавиации.
"Вчера ко мне в Кувейте подходил министр иностранных дел Египта, поблагодарил, спрашивал, когда курортные города могут открыть, я сказал, что пока нет такой возможности", — добавил вице-премьер.
Прямые рейсы между Москвой и Каиром, остановленные в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, должны возобновиться со второй половины февраля 2018 года. Решению об открытии авиасообщения предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы.
Прямые регулярные рейсы между Москвой и Каиром до закрытия авиасообщения между Россией и Египтом осенью 2015 года выполняли "Аэрофлот" и EgyptAir. Египетский перевозчик летал из "Домодедово", российский — из столичного аэропорта "Шереметьево". Эти же авиакомпании, как предполагается, и будут выполнять рейсы между Москвой и Каиром. Добраться из Москвы в Каир можно и сейчас, но с пересадкой.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Российский инвестиционный форум проводится в Сочи ежегодно и собирает участников как из регионов, так и из зарубежных стран. Мероприятие традиционно пройдет в главном Медиацентре Олимпийского парка.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" выступает информационным партнером.
Форум проходит при поддержке правительства. На мероприятии соберутся главы практически всех регионов, а также топ-менеджеры лидирующих компаний, что позволит вести прямой диалог между бизнесом и властью.
В этом году в форуме примут участие более 160 представителей иностранных компаний из Австрии, Великобритании, Испании, Италии, США, Канады, Франции, Турции, Японии и других государств.
Ключевая тема мероприятия — "Формируя образ будущего". Участники форума затронут темы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов, а также рынка труда.
Пленарное заседание форума пройдет 15 февраля при участии премьер-министра России Дмитрия Медведева. На следующий день председатель правительства проведет традиционную встречу с руководителями регионов.
Накануне форума, 14 февраля состоится День молодежного предпринимательства, в рамках которого пройдут несколько мероприятий, посвященных участию молодых бизнесменов в экономическом развитии страны.
На форуме будет работать "Лаборатория НКО". На этой площадке благотворительные фонды и некоммерческие организации смогут провести презентации своих программ, мероприятия и лекции, направленные на развитие сектора социальных проектов.