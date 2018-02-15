Дворкович заявил, что авиасообщение с Египтом может возобновиться в феврале

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Возобновление авиасообщения между Москвой и Каиром в 20-х числах февраля очень вероятно, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Да, очень вероятно, так и будет, скорее всего", — ответил Дворкович на соответствующий вопрос. "Принципиально важно, что решение принято, согласовано с коллегами", — добавил Дворкович.

Как сообщал в начале февраля РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, египетская авиакомпания EgyptAir может начать полеты между Каиром и Москвой с 20 февраля 2018 года или раньше в случае получения необходимого разрешения от Росавиации.

"Вчера ко мне в Кувейте подходил министр иностранных дел Египта, поблагодарил, спрашивал, когда курортные города могут открыть, я сказал, что пока нет такой возможности", — добавил вице-премьер.

Прямые рейсы между Москвой и Каиром, остановленные в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, должны возобновиться со второй половины февраля 2018 года. Решению об открытии авиасообщения предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы.

Прямые регулярные рейсы между Москвой и Каиром до закрытия авиасообщения между Россией и Египтом осенью 2015 года выполняли "Аэрофлот" и EgyptAir. Египетский перевозчик летал из "Домодедово", российский — из столичного аэропорта "Шереметьево". Эти же авиакомпании, как предполагается, и будут выполнять рейсы между Москвой и Каиром. Добраться из Москвы в Каир можно и сейчас, но с пересадкой.

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