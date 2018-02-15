Балаклавская бухта в Крыму станет международным центром туризма

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Власти Севастополя и Агентство инфраструктурных проектов в четверг на форуме в Сочи заключили соглашение о развитии Балаклавской бухты как международного центра туризма, передает корреспондент РИА Новости.

Соглашение о комплексном гражданском развитии района Балаклавской бухты как международного центра туризма подписали губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и гендиректор ООО "Агентство инфраструктурных проектов" Денис Козорез.

"Мы достаточно долго готовились, в течение 2017 года наводили порядок с земельно-имущественными отношениями, проектировали. В настоящий момент мы сдали все необходимые документы в министерство экономического развития РФ и в этом году финансируем разработку проектно-сметной документации", — рассказал журналистам Овсянников.

Он пояснил, что часть проекта — около 6,5 миллиарда рублей — финансирует правительство Севастополя, средства будут направлены на развитие инфраструктуры, причальных стенок, коммуникаций, набережной. Другие части проектов будут финансировать инвесторы.

"Для привлечения инвесторов необходим партнер. Сегодня мы подписали соглашение с Агентством инфраструктурных проектов о работе в этом направлении. Нам крайне важно, чтобы помимо бюджетных инвестиций в Балаклаве были реализованы приоритетные проекты. В настоящий момент мы оцениваем пул таких проектов порядка 15 миллиардов рублей", — пояснил губернатор.

Он добавил, что подписание соглашения поможет к моменту разработки проектно-сметной документации по инфраструктуре получить "проработанный проект".

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