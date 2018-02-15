Павильон Международного информационного агентства Россия сегодня во время подготовки стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018

Павильон Международного информационного агентства Россия сегодня во время подготовки стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. "Новатэк" и Saudi Aramco подписали меморандум о сотрудничестве, соглашение о вхождении саудовской компании в проект завода по производству СПГ "Арктик СПГ-2" может быть подписано до или на ПМЭФ-2018, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в курах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Подписан меморандум между "Новатэком" и Saudi Aramco, который включает в себя разные направления сотрудничества. Сейчас идет работа конкретно по "Арктик СПГ-2" с Saudi Aramco", — сказал Новак, комментируя итоги своего визита в Саудовскую Аравию в среду.

Он отметил, что соглашение об участии в строительстве завода между компаниями будет подписано по мере решения всех вопросов. "Такое соглашения может быть и к Питерскому форуму подготовлено, может быть и раньше", — сказал Новак.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.