Директор фонда "Росконгресс" назвал главное достижение инвестфорума в Сочи

Директор фонда Росконгресс Александр Стуглев во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

Директор фонда Росконгресс Александр Стуглев во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев – РИА Новости. Главным достижением Российского инвестиционного форума в Сочи является успех его участников, форум должен стать эффективным инструментом для их работы, сообщил РИА Новости директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.

"Основное отличие (форума) за последние три года — участники убедились в эффективности площадки, в тех возможностях, которые она предоставляет, и стали очень серьёзно подходить к своей работе во время форума и к тем задачам, которые ставят перед собой… В первую очередь от форума мы ждём успеха участников, это главное достижение организаторов. Мы заинтересованы в том, чтобы форум был эффективным инструментов работы тех, кто сюда приезжает", — сказал Стуглев.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.