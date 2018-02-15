"Росконгресс" открыл платформу "Лаборатория НКО" на форуме в Сочи

Павильон Международного информационного агентства и радио Спутник во время подготовки стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи

Павильон Международного информационного агентства и радио Спутник во время подготовки стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи

СОЧИ, 15 фев – РИА Новости. Фонд "Росконгресс" в рамках инвестиционного форума в Сочи открыл инновационную социальную платформу "Лаборатория НКО" для поддержки социального развития регионов, сообщил РИА Новости директор фонда Александр Стуглев.

"В лаборатории НКО мы работаем с некоммерческих сектором, с теми заявителями проектов, которые к нам обращаются. Мы предоставляем возможность работать в рамках форума, представлять проекты, работать в рамках сессий, которые мы организуем, доводить свою точку зрения, делиться идеями, находить новые решения и в целом развивать совместно это направление в России", — сказал Стуглев.

В рамках платформы крупнейшие российские НКО в интерактивном формате представят свое видение способов решения социальных задач, стоящих перед обществом, а также расскажут об актуальных направлениях работы российского благотворительного сектора.

Гости "Лаборатории НКО" смогут получить представление о том, как современные технологии позволяют искусственно восстанавливать утраченные зрительные функции у слепых и слепоглухих людей в рамках презентации проекта "Бионический глаз: новые возможности для человека", в которой примет участие первый в России слепоглухой человек с установленным ретинальным имплантом. Паралимпийский чемпион Александр Филатов и паратлет, ведущий, многократный призер соревнований по плаванию Дмитрий Игнатов расскажут гостям лаборатории, как они достигли успеха, несмотря на ограниченные возможности здоровья.

В работе платформы примут участие АГО "Форум доноров", благотворительное собрание "Все вместе", благотворительные фонды "Линия жизни", "Искусство, наука и спорт", "Дети-бабочки", "Память поколений", "Фонд поддержки слепоглухих "Со-единение", "РЕНОВА" и другие.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.