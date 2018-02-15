"Росконгресс" открыл платформу "Лаборатория НКО" на форуме в Сочи

11:2915.02.2018
(обновлено: 11:32 15.02.2018)
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СОЧИ, 15 фев – РИА Новости. Фонд "Росконгресс" в рамках инвестиционного форума в Сочи открыл инновационную социальную платформу "Лаборатория НКО" для поддержки социального развития регионов, сообщил РИА Новости директор фонда Александр Стуглев.
"В лаборатории НКО мы работаем с некоммерческих сектором, с теми заявителями проектов, которые к нам обращаются. Мы предоставляем возможность работать в рамках форума, представлять проекты, работать в рамках сессий, которые мы организуем, доводить свою точку зрения, делиться идеями, находить новые решения и в целом развивать совместно это направление в России", — сказал Стуглев.
В рамках платформы крупнейшие российские НКО в интерактивном формате представят свое видение способов решения социальных задач, стоящих перед обществом, а также расскажут об актуальных направлениях работы российского благотворительного сектора.
Гости "Лаборатории НКО" смогут получить представление о том, как современные технологии позволяют искусственно восстанавливать утраченные зрительные функции у слепых и слепоглухих людей в рамках презентации проекта "Бионический глаз: новые возможности для человека", в которой примет участие первый в России слепоглухой человек с установленным ретинальным имплантом. Паралимпийский чемпион Александр Филатов и паратлет, ведущий, многократный призер соревнований по плаванию Дмитрий Игнатов расскажут гостям лаборатории, как они достигли успеха, несмотря на ограниченные возможности здоровья.
В работе платформы примут участие АГО "Форум доноров", благотворительное собрание "Все вместе", благотворительные фонды "Линия жизни", "Искусство, наука и спорт", "Дети-бабочки", "Память поколений", "Фонд поддержки слепоглухих "Со-единение", "РЕНОВА" и другие.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Российский инвестиционный форум проводится в Сочи ежегодно и собирает участников как из регионов, так и из зарубежных стран. Мероприятие традиционно пройдет в главном Медиацентре Олимпийского парка.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" выступает информационным партнером.
Форум проходит при поддержке правительства. На мероприятии соберутся главы практически всех регионов, а также топ-менеджеры лидирующих компаний, что позволит вести прямой диалог между бизнесом и властью.
В этом году в форуме примут участие более 160 представителей иностранных компаний из Австрии, Великобритании, Испании, Италии, США, Канады, Франции, Турции, Японии и других государств.
Ключевая тема мероприятия — "Формируя образ будущего". Участники форума затронут темы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов, а также рынка труда.
Пленарное заседание форума пройдет 15 февраля при участии премьер-министра России Дмитрия Медведева. На следующий день председатель правительства проведет традиционную встречу с руководителями регионов.
Накануне форума, 14 февраля состоится День молодежного предпринимательства, в рамках которого пройдут несколько мероприятий, посвященных участию молодых бизнесменов в экономическом развитии страны.
На форуме будет работать "Лаборатория НКО". На этой площадке благотворительные фонды и некоммерческие организации смогут провести презентации своих программ, мероприятия и лекции, направленные на развитие сектора социальных проектов.