Власти пока не решили вопрос об остановке добычи газа на шельфе в Крыму

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Власти РФ пока не приняли окончательного решения об остановке добычи газа на шельфе Крыма из-за судебного спора с Украиной, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Я думаю, пока не отвечу на вопрос, принято ли окончательное решение об этом. Все будет зависеть от юридических оснований", — сказал Новак, отвечая на вопрос, действительно ли Россия собирается заморозить добычу на Одесском газовом месторождении в крымской шельфовой зоне из-за иска Киева против Москвы в международный арбитраж о защите морских прав.

Ранее СМИ сообщили, что власти РФ планируют остановить добычу нефти на Одесском газовом месторождении на шельфе Крыма. Решение связано с иском Украины к РФ в международном арбитраже о защите морских прав.

"Нафтогаз Украины" и его дочерние компании инициировали в октябре арбитражное разбирательство против России по активам в Крыму на сумму 2,6 миллиарда долларов. Речь идет об активах самого "Нафтогаза", "Черноморнафтогаза", "Укртрансгаза", "Ликво", "Укргаздобычи", "Укртранснефти" и компании "Газ Украины". Иск подан в соответствии с двусторонним инвестиционным договором между Россией и Украиной 1998 года.

До вхождения Крыма в состав России "Нафтогазу" принадлежал "Черноморнефтегаз", снабжающий газом жителей полуострова. Однако после референдума о присоединении Крыма к РФ расположенное на полуострове имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" (владеет газотранспортной сетью) по решению местного парламента было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".

В настоящее время "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова. Кроме того, предприятие обеспечивает транспортировку природного газа по системе магистральных газопроводов и его хранение в Глебовском подземном хранилище на полуострове.

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