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Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2018

На Северном Кавказе создадут компанию по производству канатных дорог

11:2315.02.2018
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкКанатная дорога. Архивное фотоКанатная дорога. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 15 фев – РИА Новости. Акционерное общество "Курорты Северного Кавказа" (КСК) и компания POMA S.A.S. (Франция) в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали соглашение о создании совместного российско-французского предприятия ООО "Национальные канатные дороги", сообщили в пресс-службе Минкавказа.

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В церемонии подписания принял участие первый замглавы, председатель совета директоров КСК Одес Байсултанов. Подписи под документом поставили генеральный директор КСК Хасан Тимижев и президент совета директоров компании POMA S.A.S. Жан Сушаль.

"Мы сделали новый шаг на пути развития отечественного производства канатных дорог, подписав акционерное соглашение", — приводит пресс-служба слова Тимижева. По его словам, партнерство с компанией POMA S.A.S. "дает уверенность в том, что в основу российско-французского предприятия будет положен многолетний накопленный опыт, передовые технологические решения и современные методики подготовки кадров инженерно-технического профиля".

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В соответствии с акционерным соглашением, основным видом деятельности совместного предприятия станет производство пассажирских канатных дорог — туристических подъемников для работы на горных курортах, а также используемых в качестве городского транспорта. Уставной капитал новой компании "Национальные канатные дороги" в размере 60 миллионов рублей будет сформирован сторонами совместно.

Президент совета директоров компании POMA S.A.S. Жан Сушаль, отметил, что проект совместного предприятия является одним из международных приоритетов компании. "Мои коллеги побывали на открытии курорта "Ведучи" в Чеченской Республике, еще раз убедившись, что развитие горнолыжных курортов на Северном Кавказе является важной задачей для наших российских партнеров. Есть четкие планы по строительству новых канатных дорог на этой площадке, в других регионах. Это дает основание прогнозировать хорошие перспективы совместного предприятия по производству канатных дорог, которое обеспечит доступность этого оборудования и его высококачественное техническое обслуживание не только на Кавказе, но и в России в целом", — цитирует пресс-служба Сушаля.

По информации Минкавказа, на первом этапе работы нового предприятия, в 2018-2019 годах, запланировано начало крупноузловой сборки канатных дорог на территории Кабардино-Балкарской Республики. К 2021 году прогнозный показатель локализации станет максимально высоким по сравнению с другими предприятиям за счет размещения заказов на производство металлоконструкций и поставку метизов, а также увеличения объема сборки крупноузловых элементов канатных дорог. В дальнейшем стороны планируют перейти к производству отдельных элементов канатных дорог, что позволит увеличить процент локализации производства полного цикла.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.

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Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2018
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