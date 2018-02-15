"Газпром нефть" хочет внедрить автомониторинг воздуха НПЗ

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. "Газпром нефть", Росприроднадзор и министерство связи и массовых коммуникаций РФ планируют подписать соглашение о взаимодействии в реализации пилотного проекта по внедрению в нефтеперерабатывающей промышленности автоматизированных систем мониторинга воздуха с применением технологий интернета, сообщил в интервью РИА Новости глава российской нефтяной компании Александр Дюков.

Соглашение планируется подписать в рамках инвестиционного форума в Сочи.

"Цель соглашения — реализация пилотного проекта по внедрению в нефтеперерабатывающей промышленности автоматизированных систем мониторинга воздуха с применением технологий интернета вещей. "Газпром нефть" первой среди российских нефтяных компаний использует на своих заводах передовые системы мониторинга воздуха",-сказал он.

Дюков напомнил, что такая система уже существует на Московском НПЗ компании с 2015 года. Теперь ее данные будут в автоматическом режиме передаваться и в Росприроднадзор, отметил он. "Соглашение предполагает, что тестирование подобных систем на НПЗ "Газпром нефти" позволит сформировать рекомендации для дальнейшего внедрения в отрасли",- добавил он.

Дюков также сообщил, что в рамках форума встретится с губернаторами регионов, где работает "Газпром нефть". В частности, глава компании планирует с ХМАО и ЯНАО уточнить исполнение соглашения о социально-экономическом сотрудничестве.

Кроме того, глава "Газпром нефти" намерен обсудить с регионами программы по импортозамещению смазочных материалов. Кроме того, компания планирует заключить соглашения о поставках битумных материалов с правительством Ростовской областей, Приморского и Краснодарского краев, добавил Дюков.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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