"Газпром нефть" построит газопровод до поселка Новый порт на Ямале

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. "Газпром нефть" планирует строительство газопровода протяженностью 8,7 км с нефтегазоконденсатного Новопортовского месторождения до поселка Новый порт на полуострове Ямал, сообщил РИА Новости глава нефтяной компании Александр Дюков.

"На Ямале запланировано строительство нового газопровода, протяженностью 8,7 км и пропускной способностью порядка 2000 кубометров в час с нашего месторождения до поселка Новый порт. Он соединит автоматическую газораспределительную станцию Новопортовского месторождения с газораспределительным пунктом в селе Новый Порт", — рассказал Дюков в интервью в преддверии инвестиционного форума в Сочи.

Он отметил, что перевод местной генерации с дизельного топлива на газ сделает выработку электроэнергии и тепла более дешевой и экологичной. "Первоочередными объектами для подключения к газопроводу станут котельная поселка, школа-интернат, больница и детский сад", — добавил глава "Газпром нефти".

Дюков также сообщил, что в рамках форума в Сочи планирует провести встречи с губернаторами регионов, где работает "Газпром нефть". "С ХМАО и ЯНАО уточним исполнение соглашения о социально-экономическом сотрудничестве", — сказал он.

Новопортовское месторождение (полуостров Ямал) — одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений ЯНАО. Извлекаемые запасы месторождения по категории C1 и С2 — более 250 миллионов тонн нефти и конденсата, а также более 320 миллиардов кубометров газа (с учетом палеозойских отложений). Расположено в юго-восточной части полуострова.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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