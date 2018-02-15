Новгородская область на форуме в Сочи расскажет о развитии региона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Новгородская область на Российском инвестиционном форуме в Сочи представит экономический потенциал региона, сообщает пресс-центр областного правительства.

"Новгородская делегация под руководством губернатора Андрея Никитина представит на форуме экономический потенциал области. Сейчас губернатор вместе с представителями региона участвует в обсуждении лучших практик социально-экономического развития", — говорится в сообщении.

Всероссийский конкурс лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ в 2017 году проводился второй раз. Его инициатором выступило Агентство стратегических инициатив. Для регионов конкурс является инструментом, с помощью которого они могут транслировать свои лучшие практики на федеральном уровне.

Новгородская делегация также примет участие в пленарных заседаниях и панельных дискуссиях, на которых будут рассмотрены вопросы поддержки предпринимательства, привлечения инвестиций, развития отдельных направлений экономики и социальной сферы.

Планируется подписание соглашений о сотрудничестве между Новгородской областью и другими регионами, а также крупными компаниями.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.