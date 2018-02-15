В Сингапуре весной откроется фонд России и Индии в сфере hi-tech

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Российско-индийский инвестиционный фонд в сфере инноваций и высоких технологий будет открыт в Сингапуре в течение одного-двух месяцев, сообщил генеральный директор ООО "ВЭБ Инновации" Кирилл Булатов.

"Сейчас в процессе создания, я думаю, в течение месяца, максимум двух, мы откроем управляющую компанию (и фонд — ред.)… с SREI. Компания открывается в Сингапуре, и фонд тоже там будет", — сказал он на бизнес-завтраке Российской венчурной компании (РВК) в рамках Российского инвестиционного форума.

В декабре 2017 года Внешэкономбанк, ООО "ВЭБ-Инновации" и индийская компания SREI Infrastructure Finance Ltd, организация Kanoria Foundation и один из крупнейших в Индии целостных инфраструктурных институтов, подписали соглашение об условиях создания российско-индийского инвестиционного фонда в сфере инноваций и высоких технологий с целевым объемом инвестиций до 200 миллионов долларов.

Как пояснил Булатов, фонд будет рассчитан на российские компании, которые выходят на международные рынки. При этом "все равно остаются российскими по своей сути". По его словам, в фонд поступило уже много заявок от IT-компаний.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.