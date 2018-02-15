СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Внедрять систему долговременного ухода за пожилыми людьми в 2019 году уже планируют порядка 6 регионов РФ, сообщил замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"У нас на следующий год есть несколько уже субъектов, где я знаю точно, эта система будет внедряться. Это Новгород, Кострома, Рязань, Волгоград, возможно, Псков. Тула очень сильно претендует", — сказал Вовченко.

"Я думаю, что в следующем году все-таки и в этом конкурсе поучаствовать именно с этим проектом. Потому что самое главное и локомотив этого проекта — это некоммерческие организации, которые эту тематику и предложили. Вместе с государственными органами и соцзащитой в этих субъектах эта система будет выстраиваться", — добавил замминистра.

Он также отметил, что в первую очередь целью этого проекта станет выявление людей, нуждающихся в долговременном уходе. По его словам, сейчас эту цифру назвать невозможно.

"Мы не можем даже сейчас выявить. Мы традиционно представляем, что есть у нас соцработники на домуход, обслуживают тех, кто опять же написал заявление, кто дошёл до соцзащиты. А сколько их реально по домам сидит в одиночку и нуждается в этом постоянном уходе, присмотре, человеке рядом, мы не знаем. Люди умирают по одиночке, мы ставим им потом, что это сердечно-сосудистые заболевания, ставим статистику. В итоге строим кардиоцентр, покупаем МРТ, а человек умер на самом деле не от того, что его удар схватил, либо сердце заболело. Он умер от того, что не было рядом человека, который бы понял, что ему нужно. В этом и заключается система долговременного ухода — выявление", — пояснил Вовченко.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.