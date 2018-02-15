В Сочи назвали лидеров ДФО по развитию человеческого капитала

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Якутия, Хабаровский край и Сахалинская область лидируют по результатам расчета индекса развития человеческого капитала на Дальнем Востоке, сообщил генеральный директор "Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке" (АРЧК) Валентин Тимаков на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"У нас есть три группы (регионов Дальнего Востока – ред.): лидеры, догоняющие и те, кому требуются дополнительные усилия, которые отстают. Среди лидеров Саха (Якутия), Хабаровский край и Сахалинская область", — сказал Тимаков во время дискуссии "Человеческий капитал – основа экономики будущего на Дальнем Востоке" в рамках форума в Сочи.

Он пояснил, что Якутия, в первую очередь, лидирует по количеству населения. При этом он отметил, что это не абсолютный, а относительный показатель, который позволяет оценивать динамику, сравнивать, на какой процент увеличилось или уменьшилось население. Хабаровский край занял второе место по показателям в части образованности, культуры и ценностей, здоровья и долголетия. Как отметил Тимаков, Хабаровский край реализует соответствующие мероприятия, и результаты уже заметны. Сахалинская область вышла в лидеры по показателям долголетия и здоровья.

В группу догоняющих вошли Приморский край, Камчатка и Чукотка. В третьей группе — Магаданская, Амурская и Еврейская автономная области.

Разработанный АРЧК индекс отражает уровень социального развития регионов, оценку качества жизни, демографическую и миграционную ситуацию. По словам Тимакова, индекс позволяет сравнить регионы Дальнего Востока по ключевым показателям социально-экономического развития, проводить регулярно мониторинг показателей и на основании этого корректировать планы и определять, какие средства необходимы для увеличения индекса по тому или иному направлению, то есть увидеть, где требуется наибольшая концентрация усилий региональных и федеральных властей.

"Также индекс даст возможность определить конкурентные преимущества и недостатки в социально-экономическом развитии регионов. И мы считаем, что индекс должен быть использован в качестве единой системы оценки эффективности региональных команд, эффективности мэров городов в части реализации планов социально-экономического развития", — пояснил Тимаков.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.