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Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2018

В Сочи назвали лидеров ДФО по развитию человеческого капитала

11:0515.02.2018
(обновлено: 11:15 15.02.2018)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПосетители у баннера Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018Посетители у баннера Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Якутия, Хабаровский край и Сахалинская область лидируют по результатам расчета индекса развития человеческого капитала на Дальнем Востоке, сообщил генеральный директор "Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке" (АРЧК) Валентин Тимаков на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Брошюры программы Российского инвестиционного форума в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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"У нас есть три группы (регионов Дальнего Востока – ред.): лидеры, догоняющие и те, кому требуются дополнительные усилия, которые отстают. Среди лидеров Саха (Якутия), Хабаровский край и Сахалинская область", — сказал Тимаков во время дискуссии "Человеческий капитал – основа экономики будущего на Дальнем Востоке" в рамках форума в Сочи.

Он пояснил, что Якутия, в первую очередь, лидирует по количеству населения. При этом он отметил, что это не абсолютный, а относительный показатель, который позволяет оценивать динамику, сравнивать, на какой процент увеличилось или уменьшилось население. Хабаровский край занял второе место по показателям в части образованности, культуры и ценностей, здоровья и долголетия. Как отметил Тимаков, Хабаровский край реализует соответствующие мероприятия, и результаты уже заметны. Сахалинская область вышла в лидеры по показателям долголетия и здоровья.

В группу догоняющих вошли Приморский край, Камчатка и Чукотка. В третьей группе — Магаданская, Амурская и Еврейская автономная области.

Медиацентр Российского инвестиционного форума в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Разработанный АРЧК индекс отражает уровень социального развития регионов, оценку качества жизни, демографическую и миграционную ситуацию. По словам Тимакова, индекс позволяет сравнить регионы Дальнего Востока по ключевым показателям социально-экономического развития, проводить регулярно мониторинг показателей и на основании этого корректировать планы и определять, какие средства необходимы для увеличения индекса по тому или иному направлению, то есть увидеть, где требуется наибольшая концентрация усилий региональных и федеральных властей.

"Также индекс даст возможность определить конкурентные преимущества и недостатки в социально-экономическом развитии регионов. И мы считаем, что индекс должен быть использован в качестве единой системы оценки эффективности региональных команд, эффективности мэров городов в части реализации планов социально-экономического развития", — пояснил Тимаков.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Подготовка к открытию Российского инвестиционного форума в Сочи
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкРоссийский инвестиционный форум проводится в Сочи ежегодно и собирает участников как из регионов, так и из зарубежных стран. Мероприятие традиционно пройдет в главном Медиацентре Олимпийского парка.Посетители у баннера Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Российский инвестиционный форум проводится в Сочи ежегодно и собирает участников как из регионов, так и из зарубежных стран. Мероприятие традиционно пройдет в главном Медиацентре Олимпийского парка.
© РИА Новости / Максим БлиновМИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" выступает информационным партнером.Сотрудники МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" выступает информационным партнером.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкФорум проходит при поддержке правительства. На мероприятии соберутся главы практически всех регионов, а также топ-менеджеры лидирующих компаний, что позволит вести прямой диалог между бизнесом и властью.Участники Российского инвестиционного форума в Сочи фотографируются у баннера перед открытием
© РИА Новости / Нина Зотина
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Форум проходит при поддержке правительства. На мероприятии соберутся главы практически всех регионов, а также топ-менеджеры лидирующих компаний, что позволит вести прямой диалог между бизнесом и властью.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВ этом году в форуме примут участие более 160 представителей иностранных компаний из Австрии, Великобритании, Испании, Италии, США, Канады, Франции, Турции, Японии и других государств.Павильон Банк развития ВЭБ во время подготовки стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
В этом году в форуме примут участие более 160 представителей иностранных компаний из Австрии, Великобритании, Испании, Италии, США, Канады, Франции, Турции, Японии и других государств.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкКлючевая тема мероприятия — "Формируя образ будущего". Участники форума затронут темы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов, а также рынка труда.Стенд российского международного многоязычного информационного телеканала RT во время подготовки стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Ключевая тема мероприятия — "Формируя образ будущего". Участники форума затронут темы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов, а также рынка труда.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПленарное заседание форума пройдет 15 февраля при участии премьер-министра России Дмитрия Медведева. На следующий день председатель правительства проведет традиционную встречу с руководителями регионов.Брошюры программы Российского инвестиционного форума в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Пленарное заседание форума пройдет 15 февраля при участии премьер-министра России Дмитрия Медведева. На следующий день председатель правительства проведет традиционную встречу с руководителями регионов.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкНакануне форума, 14 февраля состоится День молодежного предпринимательства, в рамках которого пройдут несколько мероприятий, посвященных участию молодых бизнесменов в экономическом развитии страны.Подготовка стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Накануне форума, 14 февраля состоится День молодежного предпринимательства, в рамках которого пройдут несколько мероприятий, посвященных участию молодых бизнесменов в экономическом развитии страны.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкНа форуме будет работать "Лаборатория НКО". На этой площадке благотворительные фонды и некоммерческие организации смогут провести презентации своих программ, мероприятия и лекции, направленные на развитие сектора социальных проектов.Павильон Международного информационного агентства и радио Спутник во время подготовки стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
На форуме будет работать "Лаборатория НКО". На этой площадке благотворительные фонды и некоммерческие организации смогут провести презентации своих программ, мероприятия и лекции, направленные на развитие сектора социальных проектов.
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Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2018
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