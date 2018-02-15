Орешкин предложил не ухудшать ставки налогов для инвестпроектов пять лет

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Министр экономического развития Максим Орешкин предложил гарантировать неухудшение в течение 5-6 лет налоговых ставок для реализуемых в РФ инвестпроектов.

Орешкин заметил, что для любого инвестиционного проекта в России, который реализуется на протяжении 5-7 лет, важна предсказуемость. "Компания в него входит, если у нее по сути дела начинают меняться какие-то условия, все, что было заложено в бизнес-план, начинает выглядеть по-другому. Хорошо, если это улучшение условий", — сказал министр, выступая на сессии Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Но все это вносит некоторую неопределённость, и компании боятся… Де-факто все те обещания, которые были даны в 2012 году о неизменности налоговой системы, они по большому счет выхлопаны. Весь этот период бизнес боялся, что что-то изменят… мы должны быть уверены в стабильности корпоративных налоговых ставок. Я думаю, что надо поставить вопрос и подумать о том, чтобы для любого реализуемого инвестиционного проекта государства бы гарантировало, что по основным корпоративным налоговым ставкам в период действия инвестиционного проекта, в течение 5-6 лет, ухудшения не будет. Взять это за основу. Главное, чтобы люди были уверены в своем будущем", — предложил Орешкин.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.