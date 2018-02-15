Экспорт АПК будет прирастать на 7-10% ежегодно, заявил замглавы Минсельхоза

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Экспорт сельхозотрасли России будет прирастать на 7-10% в год, заявил журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов в кулуарах Российского инвестиционного форума.

Ранее в четверг он сообщил, что к 2025 году экспорт АПК достигнет 30 миллиардов долларов в год.

"Мы принципиально любим отвечать за свои цифры… Мы будем прирастать в пределах 7-10% по наращиванию существующих потенциалов (экспорта — ред.)", — сказал Хатуов.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.