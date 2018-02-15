Необходимые реформы не зависят от политического цикла, заявил замглавы ВЭБа

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Экономические реформы, необходимые России, не зависят от политического цикла, стране для стабильности и благополучия нужно развитие инфраструктуры, здравоохранения, науки и образования, считает заместитель председателя ВЭБа Андрей Клепач.

"Это не зависит от политического цикла. Есть те структурные проблемы, которые мы и за прошлый не решили. В первую очередь, здравоохранение, образования и наука", — сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, какие экономические реформы необходимы в следующем политическом цикле, который наступит после выборов президента РФ в марте 2018 года.

"В реальном выражении финансирование науки не выросло, а упало за последние четыре года, и мы проигрываем конкуренцию всем. Есть другие реформы — и пенсионная, и системного управления. Это тоже нужно делать, но с точки зрения экономического роста, социальной стабильности и благополучия общества, развития экономики нужно сделать в первую очередь — развитие инфраструктуры, здравоохранения, науки и образования", — сказал Клепач в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.