Петербург на форуме в Сочи подпишет соглашения в промышленности и спорте

Подготовка к открытию Российского инвестиционного форума в Сочи

Подготовка к открытию Российского инвестиционного форума в Сочи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга планируют подписать на Российском инвестиционном форуме в Сочи соглашения в сферах промышленности и спорта, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

В работе Российского инвестиционного форума в Сочи примет участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. В состав делегации также войдут представители администрации города и бизнес-сообщества, которые проведут ряд встреч и переговоров, направленных на расширение взаимовыгодных деловых контактов.

"Выставочная экспозиция Санкт-Петербурга на форуме презентует условия ведения бизнеса в городе, преференции и комплекс мер государственной поддержки инвесторов, а также перспективные инвестиционные проекты. В рамках деловой программы официальной делегации Санкт-Петербурга на форуме запланировано подписание соглашений в сферах промышленности и спорта", — говорится в сообщении.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.