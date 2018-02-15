Государство не готово направлять маткапитал на услуги нянь, считает Топилин

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Государство пока не готово направлять средства маткапитала на оплату услуг нянь, поскольку этот рынок в основном не официальный, заявил журналистам министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Этот рынок, к сожалению, пока в основном не белый, если брать сектор оказания услуг по уходу за ребёнком до трёх лет", — заявил Топилин.

"Здесь просто мы не сможем это контролировать… пока мы к этому не готовы", — сказал министр.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.