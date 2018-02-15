Горьков спокойно относится к "кремлевскому списку"

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков спокойно относится к попаданию в "кремлевский список" США, но не хотел бы новых санкций для госкорпорации.

Минфин США в конце января опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Помимо Горькова, в него попали, в частности, главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, основатель Альфа-групп Михаил Фридман, член набсовета Альфа-групп Петр Авен.

"ВЭБа как организации нет в "кремлевском списке". ВЭБ в секторальных санкциях находится и так, мы работаем под этим уже достаточно долгое время. Конечно, нам не хотелось бы, чтобы были дополнительные санкции", — заявил Горьков журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Уже достаточно ограничений. Мы, к примеру, не можем привлекаться на европейских рынках, при этом должны отдавать деньги в соответствии с графиком. Странная ситуация", — добавил он.

Отвечая на вопрос, как он воспринял включение его имени в "кремлевский список" США, Горьков сказал: "Совершенно спокойно. Значит, уважают".

"Кремлевский список" был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.