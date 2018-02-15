Глава "Россетей" Ливинский войдет в совет директоров компании

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Глава "Россетей" Павел Ливинский войдет в состав совета директоров компании, это вопрос фактически решенный, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Это вопрос фактически решенный, надо дождаться его реализации. В данном случае он будет введен в состав совета директоров", — сказал Кравченко, отвечая на соответствующий вопрос.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.