"Газпром нефть" снизила планируемый объем инвестпрограммы-2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. "Газпром нефть" изменила планы по инвестиционной программе на 2018 год, снизив ее объем на 3,6% — до 371 миллиардов рублей, планирует инвестировать в разработку Новопортовского месторождения на Ямале более 50 миллиардов рублей в 2018 году, сообщил в интервью РИА Новости глава нефтяной компании Александр Дюков.

"Объем инвестиционной программы на 2018 год составляет 371 миллиард рублей. Продолжается разработка Новопортовского месторождения, инвестиции в которое в 2018 году составят более 50 миллиардов рублей, бурение на Приразломном месторождении", — сообщил Дюков в преддверии инвестиционного форума в Сочи.

Он отметил, что компания планирует серьезные инвестиции в разработку трудноизвлекаемых запасов, в частности, Баженовской свиты, в проекты развития ресурсной базы, включая как раз бурение второй поисково-оценочной скважины на Сахалине. Также планируются инвестиции в технологические и ИТ-проекты, добавил Дюков.

"Если говорить о переработке, мы завершим строительно-монтажные работы и введем в эксплуатацию Комбинированную установку переработки нефти Московского НПЗ, продолжаем процесс модернизации Омского НПЗ, завода в Панчево",- добавил он.

В конце декабря 2017 года "Газпром нефть" сообщила, что объем инвестпрограммы в 2018 году планируется на уровне 2017 года — 385 миллиардов рублей. В начале февраля заместитель гендиректора компании по экономике и финансам Алексей Янкевич сообщил, что "Газпром нефть" не ожидает существенных изменений в инвестиционной программе на 2018 год при цене на нефть в 65-67 долларов за баррель.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Читайте полный текст интервью с Александром Дюковым на сайте ria.ru >>