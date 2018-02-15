"Газпром нефть" снизила планируемый объем инвестпрограммы-2018

09:5715.02.2018
(обновлено: 11:11 15.02.2018)
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СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. "Газпром нефть" изменила планы по инвестиционной программе на 2018 год, снизив ее объем на 3,6% — до 371 миллиардов рублей, планирует инвестировать в разработку Новопортовского месторождения на Ямале более 50 миллиардов рублей в 2018 году, сообщил в интервью РИА Новости глава нефтяной компании Александр Дюков.
"Объем инвестиционной программы на 2018 год составляет 371 миллиард рублей. Продолжается разработка Новопортовского месторождения, инвестиции в которое в 2018 году составят более 50 миллиардов рублей, бурение на Приразломном месторождении", — сообщил Дюков в преддверии инвестиционного форума в Сочи.
Он отметил, что компания планирует серьезные инвестиции в разработку трудноизвлекаемых запасов, в частности, Баженовской свиты, в проекты развития ресурсной базы, включая как раз бурение второй поисково-оценочной скважины на Сахалине. Также планируются инвестиции в технологические и ИТ-проекты, добавил Дюков.
"Если говорить о переработке, мы завершим строительно-монтажные работы и введем в эксплуатацию Комбинированную установку переработки нефти Московского НПЗ, продолжаем процесс модернизации Омского НПЗ, завода в Панчево",- добавил он.
В конце декабря 2017 года "Газпром нефть" сообщила, что объем инвестпрограммы в 2018 году планируется на уровне 2017 года — 385 миллиардов рублей. В начале февраля заместитель гендиректора компании по экономике и финансам Алексей Янкевич сообщил, что "Газпром нефть" не ожидает существенных изменений в инвестиционной программе на 2018 год при цене на нефть в 65-67 долларов за баррель.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Читайте полный текст интервью с Александром Дюковым на сайте ria.ru >>
Российский инвестиционный форум проводится в Сочи ежегодно и собирает участников как из регионов, так и из зарубежных стран. Мероприятие традиционно пройдет в главном Медиацентре Олимпийского парка.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" выступает информационным партнером.
Форум проходит при поддержке правительства. На мероприятии соберутся главы практически всех регионов, а также топ-менеджеры лидирующих компаний, что позволит вести прямой диалог между бизнесом и властью.
В этом году в форуме примут участие более 160 представителей иностранных компаний из Австрии, Великобритании, Испании, Италии, США, Канады, Франции, Турции, Японии и других государств.
Ключевая тема мероприятия — "Формируя образ будущего". Участники форума затронут темы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов, а также рынка труда.
Пленарное заседание форума пройдет 15 февраля при участии премьер-министра России Дмитрия Медведева. На следующий день председатель правительства проведет традиционную встречу с руководителями регионов.
Накануне форума, 14 февраля состоится День молодежного предпринимательства, в рамках которого пройдут несколько мероприятий, посвященных участию молодых бизнесменов в экономическом развитии страны.
На форуме будет работать "Лаборатория НКО". На этой площадке благотворительные фонды и некоммерческие организации смогут провести презентации своих программ, мероприятия и лекции, направленные на развитие сектора социальных проектов.