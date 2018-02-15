РЖД рассчитывают подписать контракт на поставку 11 "Сапсанов"

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. РЖД рассчитывают подписать в первом полугодии 2018 года контракт с немецким концерном Siemens на поставку 11 поездов "Сапсан" и 27 дополнительных вагонов, сообщил журналистам первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин.
Мишарин добавил, что пока нет решения, на какой площадке будут выпускаться эти поезда — в РФ или Германии.
РЖД в настоящее время эксплуатируют 16 составов "Сапсанов", выпущенных Siemens в Германии. Они курсируют между Санкт-Петербургом и Москвой, состоящие из десяти и двадцати вагонов. При этом Siemens и "Синара" в июле 2015 года подписали меморандум о производстве на "Уральских локомотивах" вагонов для "Сапсанов".
Осенью 2017 года Мишарин сообщал, что РЖД обсуждают с Siemens закупку одиннадцати поездов "Сапсан".
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