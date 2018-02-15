РЖД рассчитывают подписать контракт на поставку 11 "Сапсанов"

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. РЖД рассчитывают подписать в первом полугодии 2018 года контракт с немецким концерном Siemens на поставку 11 поездов "Сапсан" и 27 дополнительных вагонов, сообщил журналистам первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин.

"То, что мы подпишем, абсолютно точно. Мы рассчитываем подписать в первом полугодии. Решение о количестве (11 поездов "Сапсан" и 27 допвагонов — ред.) принято", — сообщил Мишарин в четверг в кулуарах форума в Сочи.

Мишарин добавил, что пока нет решения, на какой площадке будут выпускаться эти поезда — в РФ или Германии.

РЖД в настоящее время эксплуатируют 16 составов "Сапсанов", выпущенных Siemens в Германии. Они курсируют между Санкт-Петербургом и Москвой, состоящие из десяти и двадцати вагонов. При этом Siemens и "Синара" в июле 2015 года подписали меморандум о производстве на "Уральских локомотивах" вагонов для "Сапсанов".

Представитель РЖД в декабре 2016 года сообщал РИА Новости, что компания рассматривает возможность закупки до восьми "Сапсанов" и изучает вопрос, где они будут выпущены (в Германии или на "Уральских локомотивах").

Осенью 2017 года Мишарин сообщал, что РЖД обсуждают с Siemens закупку одиннадцати поездов "Сапсан".

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.